El español Alex Escrig sorprende con el mejor tiempo a todos los favoritos

Escrig marcó un mejor tiempo de 1:33.050 que le consolidó en la primera posición de una clasificación en la que había siete pilotos españoles, además del brasileño Diogo Moreira (Kalex), cuarto, y el británico Jake Dixon (Boscoscuro), séptimo.

No tardó demasiado tiempo en erigirse en protagonista, aunque negativo, el español Izan Guevara (Boscoscuro), que en la vuelta de salida a pista se fue por los suelos en la curva seis, pero pudo recuperar la moto y regresar sobre 'lo negro'.

Pero esa curva seis se acabó convirtiendo en protagonista una vuelta más tarde al haber algo deslizante sobre el asfalto que propició que se cayeran el español Adrián Huertas (Kalex), el peor parado al sufrir una fractura con desplazamiento en el brazo derecho y otra en el brazo izquierdo, y el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para supervisar las condiciones de la pista en ese punto.

De esa manera Adrián Huertas es baja para el resto del gran premio y viajará hoy mismo a Barcelona para ser intervenido quirúrgicamente por el equipo del Hospital Universitario Dexeus-Quirón, encabezado por el traumatólogo Xavier Mir.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta ese momento ningún piloto había conseguido marcar un registro válido para establecer una clasificación provisional y los comisarios de pista se afanaban por limpiar la zona del percance en la curva seis, lo que se prolongó por espacio de más de veinte minutos.

Fue el español Daniel Muñoz (Kalex)y el primero en salir a pista tras limpiarse la zona de la curva seis para conseguir el tercer mejor tiempo, superado por Manuel González (Kalex) y el británico Jake Dixon (Boscoscuro), mientras que Izan Guevara se volvía a ir por los suelos, esta vez un poco antes, entre las curvas cuatro y cinco.

González marcó un mejor tiempo de 1:34.952, pocos minutos después superado por Dixon, primero con 1:34.757 y después 1:34.318, siempre perseguido por el español, que luego le superó al rodar en 1:34.234, y a quien sólo le vale una victoria para intentar ser campeón del mundo de Moto2, y siempre y cuando su rival, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), acabe decimoquinto o peor.

A cada ataque de 'Manugas' González, le sucedió la respuesta de Jake Dixon, quien en la decimotercera vuelta volvió a superar al español con un tiempo de 1:33.487, que se iba acercando a los mejores tiempos de la categoría y con el brasileño Moreira por entonces tercero a poco más de siete milésimas de segundo.

En los minutos finales de la sesión sorprendió el rendimiento del español Alex Escrig (Forward), quien se encaramó a la primera posición (1:33.050) para superar a 'Manugas' por poco más de una décima de segundo, que por entonces era líder.

El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), en otro punto de la pista, entorpeció al español Arón Canet (Kalex) cuando éste buscaba una buena vuelta rápida al rodar demasiado lento por la trazada, en una acción que fue investigada casi de inmediato por Dirección de Carrera.

Y ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, con Alex Escrig como líder, su compañero de equipo Jorge Navarro (Forward) se caía una vez más con la curva seis como protagonista.

Escrig dominó la sesión, seguido por Manuel González, Daniel Muñoz, Sergio García Dols (Kalex) y Diogo Moreira en las cinco primeras posiciones, con siete pilotos españoles en las diez primeras plazas, que cerraba el colombiano, también de origen español, David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024.