El español Álvaro Carpe lidera a una décima del récord

Aunque apenas tardó un par de vueltas el español Máximo Quiles (KTM) en ponerse al frente de la tabla de tiempos con un registro de 1:42.350, que vuelta tras vuelta fueron rebajando la 'retahíla' de pilotos locales con ganas de despuntar en la última cita de la temporada.

Tras Quiles, pasaron por el primer puesto, casi sucesivamente, Álvaro Carpe (KTM), Ángel Piqueras (KTM) y, nuevamente, Máximo Quiles, que puso el límite inicial en 1:40.459 primero y luego 1:40.079, con Álvaro Carpe a siete décimas de segundo, pero con una notable capacidad de mejora.

El récord de la categoría lo ostenta el surafricano Darryn Binder (KTM), desde 2020, con un tiempo de 1:38.286.

Quiles primero, y luego el australiano Joel Kelso (KTM), fueron los encargados de romper la barrera del minuto y 40 segundos, con el australiano como el más rápido con 1:39.665, y el español a apenas 17 milésimas de segundo.

No tardó en recuperar la primera posición Máximo Quiles, que paró el cronómetro en 1:39.488 en su novena vuelta.

La segunda parte de la tanda libre se convirtió en un 'mano a mano' entre Joel Kelso y Máximo Quiles, con el australiano tomando el relevo del español a seis minutos del final, vuelta decimocuarta, con un tiempo de 1:39.033, si bien entre ellos se inmiscuyeron en la pelea Álvaro Carpe, el primero en rodar en 38 (1:38.754) y el italiano Guido Pini (KTM).

Una vuelta más tarde Carpe volvió a rebajar el mejor tiempo de la tanda para rodar en 1:38.357, a menos de una décima de segundo del récord absoluto de la categoría, mientras que Pini se iba por los suelos intentando seguir a aquél, en la curva cuatro.

Nadie pudo batir el registro de Carpe, que acabó liderando la sesión libre por delante de Joel Kelso, Adrián Fernández (Honda), Máximo Quiles y el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM), que fueron quienes coparon las cinco primeras posiciones de la tabla.