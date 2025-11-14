Jorge Martín, a pesar de ser vigésimo segundo, dice estar "mucho mejor" de lo que pensaba

"Por un lado es muy bueno, obviamente, porque significa que me he recuperado, no al ciento por ciento, pero sí que muy bien en este tiempo, pero por el otro, con ganas de más, y esto es un problema, porque ayer me reuní con los doctores y me dijeron que 'biológicamente' mi cuerpo este año está destrozado y necesito ser cuidadoso con no tener ninguna caída", reconoció este viernes el piloto madrileño.
E insistió en que "esto es muy importante, porque luego puede ser un gran riesgo para el futuro", por lo que dedicó su jornada a "dar vueltas" y encontrar su ritmo. "Creo que al final del día rodar en 30 es un ritmo bastante decente para poder encontrar sensaciones y trabajar en la moto", agregó.
No obstante, el campeón del mundo de MotoGP 2024 reconoció que "será muy difícil acabar tanto el esprint como la carrera" y reiteró una vez más que "lo importante es dar vueltas".
"Si no acabo la esprint o la carrera, no será un problema, al contrario, lo que no quiero es meterme en líos y si puedo salir sin nadie detrás es casi mejor, para que tampoco pueda haber el riesgo de caída de otro piloto, hay que estar tranquilo, cumplir mi objetivo y prepararme para el martes", continúa el de San Sebastián de los Reyes (Madrid).
"Lo importante es hacer lo mejor para mí, y lo mejor para mí es dar vueltas, encontrar sensaciones; estoy rodando mucho más rápido de lo que pensaba y ya rodando en 30 estoy tomando algún riesgo de más, porque tengo que ir con cuidado y, ya te digo, si en la carrera, en la vuelta diez, me tengo que parar no tengo ningún problema", asegura convencido.
Además, Jorge Martín reconoció que uno de sus objetivos para la carrera del domingo es cumplir con la sanción de doble 'vuelta larga' impuesta por el panel de comisarios de Dirección de Carrera por tirar a su compañero de equipo Marco Bezzecchi, pues "ese es un añadido más".
"Para mí esto es un entrenamiento, el primero de 2026, y en unas de las vueltas de ese test tendré que pasar un par de veces por la 'Long Lap'", agregó Martín.
En lo estrictamente técnico, Martín dijo estar "contento", porque la sensación de comunión con su moto, si bien "obviamente" el equipo debe seguir "trabajando tanto en ergonomía como en puesta a punto".
No obstante, "lo importante es que la moto de Bezzecchi y la mía en este último aspecto son prácticamente iguales, que es muy, muy importante, y sólo necesito es dar vueltas para entender cómo hacerla funcionar", agregó.
"Es impresionante el cambio que he visto en la moto desde, no la primera vez que me subí, porque era completamente otra moto, todo es diferente, pero desde Catar, que fue mi primera vez, el cambio es abismal, y estoy muy contento de encontrarme con esta moto, y una moto que se adapta mucho a mi estilo de conducción", resaltó sobre la Aprilia RS-GP.