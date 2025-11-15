Acosta: "Tenía que ser agresivo en las primeras vueltas"

"Tenía que adelantar, no tenía otra opción", añadió.

"Ha sido lo que he hecho, estaba siguiendo bien a Alex -Márquez-, pero he tenido un pequeño error, he bloqueado de delante en la curva ocho y he perdido ese segundo, y ha sido lo me ha matado para seguir ese ritmo, porque ya adelantar habría sido otra cosa", explicó Acosta.

"Necesitaba estar muy cerca con lo estrecho que es este circuito, y ha sido lo esperado, una pena el error, pero una carrera consistente y sin grandes errores y mañana podemos ser competitivos", aseguró.

En cuanto a la elección los neumáticos, comentó: "Como siempre soy el que sale con neumáticos diferentes a los demás, hoy le he dicho a mi equipo que me pusieran los mismos que los de delante, pues no creo que cambiar hubiese sido la solución, creo que he hecho lo que teníamos que hacer".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre la carrera del domingo, dijo: "El planteamiento va a ser lo mismo, intentar salir bien, adelantar, porque sino se me va a complicar la cosa, y con el neumático intermedio, mi moto trabaja mejor, va a ser una carrera de gestión, de no calentarse mucho e ir tranquilo hasta que queden diez o doce vueltas".

Acosta señaló como rivales a "Bezzecchi, que está mostrando un gran ritmo con la Aprilia y ha salido con un neumático diferente a los demás", y a Álex Márquez, que "ha tenido un ritmazo".

"Nosotros no estamos mal porque, salvo el error, no he quedado muy lejos de él, pero hay que seguir chutando a portería", subrayó.