Alex Márquez: "Es la primera sesión que he sido rápido"

"Estoy sorprendido, pero bueno, cuando alguien tiene las cosas claras y sabía cuál era la estrategia a seguir, sobre todo cuando me han dicho que los pilotos de Aprilia iban con el neumático blando delantero, me he dicho 'vale, hay que atacar desde el principio e intentar tirar fuerte y luego poco a poco ir gestionando nuestro ritmo', y es lo que hemos hecho", señaló Alex Márquez.

"Cuando he llegado a 1.5, 1.4 de ventaja con Acosta, me he dicho, es hora de mantener, porque he tenido algún susto de delante, que era bastante crítico -el neumático-, y a partir de ahí había que pensar en llegar hasta el final", explicó.

En cuanto a la carrera larga del domingo, dijo: "Lo importante será estar al menos en la pomada, pues luego, ganar o no, dependerá de muchos factores y, sobre todo, de cuadrar todas las cosas, pero lo importante será estar en la pomada en un circuito que a mí no se me da especialmente bien".

"Demostrar otra vez la velocidad será importante, así que vamos a intentar dar lo mejor que tenemos y, a partir de ahí, pues ya veremos si podemos al menos estar en el podio, porque ganar o no será cuadrar cuatro cosas", insistió Alex Márquez.

El piloto de 'Gresini Racing' reconoció que su estrategia fue la que ha sido: "Pero que ni que hubiera salido con el duro, pues esa era mi estrategia principal, intentar yo marcar el ritmo e intentar, al principio poder calentar bien los neumáticos para poder apretar".

En lo que a sus rivales para el gran premio se refiere, Alex Márquez resaltó: "En teoría, Bezzecchi, Pedro -Acosta- y también Di Giannantonio, que es bueno cuando caen los neumáticos, y Morbidelli también y creo que será una carrera en la que no se deben cometer errores".

"Será un poco como se ha visto hoy, coger tu ritmo y ser muy constante, esa será la clave y, a partir de ahí, será una carrera en la que puedes o ganar o sufrir para entrar en el 'top cinco', así que habrá que estar muy atentos", recalcó.