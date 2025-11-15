Daniel Muñoz mejora registro del primer día de Daniel Holgado y establece nuevo récord

Muñoz completó su mejor vuelta rápida al circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste con un tiempo de 1:32.372 y, con ello, batió el récord establecido el viernes por Holgado con un registro de 1:32.408.

El dominio de los pilotos españoles en esta segunda tanda libre fue total y absoluto, al acabar cinco de ellos en las mejores posiciones de la tabla de tiempos, con Daniel Muñoz líder, por delante de Izan Guevara (Boscoscuro), Albert Arenas (Kalex) y Manuel González (Kalex), con Sergio García Dols (Kalex), sexto, superado en última instancia por el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

Si bien el líder inicial fue el británico Jake Dixon (Boscoscuro), por esa posición pasaron también el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y los españoles Albert Arenas (Kalex), Manuel González (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), con registros muy próximos a los del primer día de entrenamientos.

Destacó entre ellos la mejoría de rendimiento del líder del campeonato, Diogo Moreira, que si el viernes rodó en 1:33.041, en esta segunda y última tanda libre lo hizo en 1:32.818, lo que le aupó hasta la séptima posición, por detrás del quinteto de pilotos españoles y del neerlandés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy