El español David Almansa domina la segunda tanda libre de principio a fin

Con una temperatura ambiente más fría que el primer día, pero con el asfalto del trazado valenciano en perfectas condiciones, David Almansa marcó un mejor tiempo de 1:37.584, a poco más de dos décimas de segundo del tiempo que obtuvo el primer día (1:37.333) y que le valió para encabezar la clasificación de la categoría.

A otras dos décimas de segundo de su registro acabó su compañero de equipo, Adrián Fernández (Honda), quien no estuvo exento de sufrir un percance en la curva once que no le impidió regresar hasta su taller sobre la moto para reparar los escasos daños materiales que se habían producido en la misma.

La tercera plaza fue para el italiano Luca Lunetta (Honda) y mención especial se merece la presencia del campeón del mundo de 2025, el español José Antonio Rueda (KTM), mucho más recuperado del fuerte accidente que sufrió en Malasia junto al suizo Noah Detwiller (KTM).

Rueda no se ha querido perder el último gran premio de la temporada, al que asistirá como espectador, todavía con algunas de las heridas que se produjo en aquel grave percance de Sepang visibles, y de las que todavía se recupera.

