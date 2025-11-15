15 de noviembre de 2025 - 14:40
El español Joan Mir, penalizado con una 'vuelta larga' por su accidente con Luca Marini
Cheste (Valencia, España), 15 nov (EFE).- El español Joan Mir (Honda RC 213 V) ha sido penalizado con una 'vuelta larga' por el accidente que provocó la caída de su compañero, el italiano Luca Marini, en la primera vuelta de la carrera esprint del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.
Mir se fue por los suelos en la curva dos del trazado, tras darse la salida, y se llevó por delante a su propio compañero de equipo Luca Marini, al que posteriormente pidió disculpas.
Al ser su primera infracción de la temporada, el panel de comisarios de Dirección de Carrera ha decidido sancionarlo con una 'vuelta larga' en el próximo gran premio que dispute.