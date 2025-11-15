El español Joan Mir, penalizado con una 'vuelta larga' por su accidente con Luca Marini

Cheste (Valencia, España), 15 nov (EFE).- El español Joan Mir (Honda RC 213 V) ha sido penalizado con una 'vuelta larga' por el accidente que provocó la caída de su compañero, el italiano Luca Marini, en la primera vuelta de la carrera esprint del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.