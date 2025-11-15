Joan Mir lamenta haber tirado a su compañero Luca Marini

"He tenido la mala suerte de caerme y llevarme por delante a mi compañero de equipo, esta es la realidad", afirmó.

"Lo primero que he hecho ha sido pedir disculpas porque realmente no quería que esto sucediera, pero por otro lado tenía que adelantar, en la curva uno me he tocado con Fermín -Aldeguer-, en la dos me ha tocado Brad -Binder- y todo esto me pasa por salir por fuera, y la salida que he hecho no ha sido espectacular y he tenido estos problemas en las dos primeras curvas", explicó Joan Mir.

"Todo eso me ha hecho perder tres o cuatro posiciones y me he encontrado con un grupo que no era el mío, luego he empezado a remontar, he pasado a Ogura y cuando he llegado a Luca -Marini-, he querido pasarlo en la curva dos, pero no ha sido una frenada espectacular y he frenado un poquito más tarde que él, una mezcla de asfalto frío y neumáticos que todavía no están calientes, y ha bastado para caerme", lamentó.

"Mañana me centraré en intentar hacer mi trabajo, tener un poco más de suerte en esas dos primeras curvas, e ir vigilando un poco más y quizás, a partir de ahí hacer una buena carrera en la que ritmo para quitarnos las concesiones creo que tenemos", reconoció el piloto oficial de Honda.

"Está claro que a una vuelta ha costado, pero también está claro que me he quedado a tres décimas, casi cuatro, y he acabado el décimo y cuando he visto 29.2, que lo he hecho solo, he pensado 'bueno, estoy cerca de la segunda fila', pero nada más lejos de la realidad", señaló.

"No estoy lejos porque estoy a menos de una décima, pero todo el mundo se ha metido aquí y que es lo que nos ha perjudicado para no estar ahí, pues para mí el neumático delantero, al no poder ir con el duro, nos ha quitado un poquito de rendimiento en las frenadas y nuestro agarre no es el mejor de la parrilla", añadió Joan Mir.