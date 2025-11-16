Aleix Espargaró, incrédulo con el error de Franco Morbidelli en la salida

"Cuando he sentido el impacto súper fuerte y he mirado a la derecha y le he visto he dicho 'no me lo puedo creer', pero le he visto el suelo y me ha sabido mal, porque es la última carrera del año y se ha hecho daño", explicó el mayor de los hermanos Espargaró.

"Hay que estar concentrado porque, una cosa es que haya un impacto cuando llegas con mucha velocidad, como vimos alguna vez en Mugello, pero una vez estamos todos parados en la formación..., aparte que tampoco salía el 23, estaba en la mitad y tenía que haber estado un poco más concentrado porque ha destrozado la moto, ha doblado todos los escapes, ha arrancado la estribera, el freno, me ha roto el 'device' trasero", enumeró Aleix Espargaró.

Y continuó, "si en vez de eso coge mi pie... Él tiene una lesión grave, así que espero que se recupere pronto porque es una putada en la última carrera".

"Cuando he visto el impacto, me he girado y tenía el escape lleno de trozos de su ala, lo he sacado todo, pero ha quedado otro trozo más dentro y cuando he dado gas ha salido, pero el problema es que nada más salir, he visto que el 'device' no iba, la moto no corría porque estaban los escapes doblados y no tenía nada de freno motor porque ha arrancado también la válvula de escape y luego la estribera se me movía mucho y estaba cada vez más suelta, hasta que ha saltado el tornillo y la estribera tocaba el suelo y he tenido que parar", lamentó Espargaró.

"Ya dije desde el principio de la temporada que no pasaríamos de donde estábamos el año pasado a ganar carreras en tres meses, pero han pasado 6 o 7 meses y hemos dado un paso enorme", comenta Aleix Espargaró.

"Desde mi experiencia con Aprilia, creo que fue el 2021 cuando empezamos a hacer un montón de sextos y fue el paso más complicado, pero a partir de ahí, el siguiente año, empezamos a hacer podios, a ganar carreras y ya ves dónde está la Aprilia ahora", recuerda.

"Ojalá que a partir de ahora sea todo un poco más fácil y podamos ir haciendo pequeñas evoluciones hasta conseguir ganar carreras", continúa el piloto probador de Honda, quien dice estar "encantado" de ver el rendimiento de las Aprilia.

"Lo hablaba con Bezzecchi el otro día, que me preguntó lo mismo, y le dije que para mí era un orgullo enorme, porque esa siempre será mi moto, es donde he pasado más tiempo de mi carrera deportiva, ocho años y me alegro mucho de que estén consiguiendo lo que están consiguiendo, porque, además, todos sabéis que comparado con Honda, Yamaha o Ducati, Aprilia es la que es y lo que están consiguiendo es brutal", señaló.