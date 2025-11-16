Bezzecchi: "He gestionado bien la carrera, sin exagerar"

"Cuando marqué las distancias no quise forzar mucho, porque esta pista puede ser tremenda con los neumáticos y cuando he visto a Raúl -Fernández- detrás de mí, he ido apretando y ralentizando, pero en las dos últimas vueltas me he puesto nervioso, porque pensaba que Raúl me pillaba, pero apreté como un loco", reconoció Bezzecchi.
"No podía haber terminado mejor, así que vamos a celebrarlo, pero el martes ya arranca 2026", continuó Bezzecchi, quien destacó que les gustaría "poder ser rivales de Ducati, pero cada año es una historia nueva y no hay que dar nada por seguro".
"Hay que mantener esta mentalidad de seguir trabajando, aunque Ducati comenzará como favorita. Marc ha ganado el título con cinco carreras de ventaja, así que dos triunfos no sirven para considerarme a su nivel", señaló Marco Bezzecchi.