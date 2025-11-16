Diogo Moreira, tras lograr el título, dice haberse quitado "toneladas de la espalda"

"No había presión, pero quería ganarlo y, sobre todo, porque tenía esto en mi mente y al final lo he conseguido", reconoció Moreira, quien lo celebró al más puro estilo futbolístico con cuatro amigos que vestían las camisetas de jugadores '10' de Brasil, Pelé, Rivaldo, Ronaldinho y Neymar.

"Falta mucho para que sea el Pelé de las motos, he ganado un campeonato y creo que cuatro carreras en Moto2 si no me equivoco, pero lo hemos hecho y al final es bueno tener un campeón del mundo brasileño, creo que la gente estará muy contenta y se lo tengo que agradecer a todo el mundo", continuó Diogo Moreira, quien si señaló que él es "otro 10 de Brasil".

Su camino hasta el título lo ha catalogado de "difícil". "Difícil porque me vine muy joven a España, con solo 12 años, y sólo con mi padre, y al final dejamos todo de lado, a la familia, el trabajo de mi padre, y sólo puedo agradecer a todo el mundo que ha estado al lado mío, sobre todo a mi familia, que ha dedicado su vida a mí".