Mari Boya acaba segundo en Macao tras acariciar la victoria

Boya, miembro del equipo júnior de Aston Martin, quedó segundo, la misma posición desde la que salió en la carrera, aunque en los primeros momentos llegó a liderar la prueba antes de que el principal favorito, el británico Freddie Slater, tomara la delantera.

Su ventaja no fue excesiva y fue superado por el español, que no aflojó y obligó al británico a arriesgar hasta el punto que se fue contra las protecciones de un muro.

Con Slater fuera, la nueva amenaza del español parecía ser el francés Enzo Deligny, pero ahí apareció Théophile Nael, que en la última relanzada pasó del tercer puesto al primero para ganar.

"No estoy nada contento. Creo que hice todo lo que había que hacer, apreté muchísimo para seguir a Freddie Slater, después intenté guardar ruedas para tener ventaja si salía un Safety Car y pasarlo. Lo hice pero luego no pude hacer nada en la recta, era mucho más lento, así que felicidades para mi compañero", dijo Boya al terminar la prueba.

En categoría GT, el italiano Antonio Fuocco, ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2024, se llevó la victoria y dio a Ferrari su primera victoria en el Gran Premio de Macao.