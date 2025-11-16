'Pecco' Bagnaia: "La carrera ha durado 25 segundos"

"Me sentía más preparado que ayer, había adelantado a seis pilotos, así que había sido una buena salida, Zarco ha perdido el punto de frenada y creo que es un incidente que puede pasar y que la penalización que le han puesto es la correcta. Ha sido justo", explicó.

"Este circuito no es fácil, las primeras vueltas aquí son duras, difíciles con nuestras motos", señaló, y añadió: "Podría haber hecho yo lo mismo cuando en la curva tres he adelantado a tres pilotos, pero no pasó nada, y él lo ha intentado y ha perdido la referencia de frenada".

"Ha sido una de las más duras y quizás la peor temporada que he tenido, sobre todo la última parte, y no puedo decir mucho más sobre esto, creo que he dicho suficientes cosas a lo largo de la temporada y ahora sólo quiero pilotar la moto en el test, esperando que podamos encontrar la solución", destacó.

"Después de esta temporada sólo quiero volver a divertirme, a pasarlo bien durante la carrera, y eso que en las tres primeras curvas he disfrutado y había una posibilidad de hacer una buena carrera, para terminar en el 'top siete, top seis', que habría sido un resultado fantástico", aseguró Bagnaia.

"Me he caído otra vez, ayer tuve un problema, tuve otro el viernes por la mañana..., pero la negatividad nunca es la clave y cuando empiezas a tener pensamientos negativos atraes sensaciones negativas y es lo que ha pasado. Todos estamos cansados y la temporada ha sido larga y dura. Si disfrutas, aunque la temporada sea larga, llegas de otra manera", reconoció 'Pecco'.