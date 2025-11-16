Pedro Acosta lo tiene claro al señalar lo que le ha faltado: "Una moto mejor"

"Al final sabemos nuestras limitaciones, cada vez que me pongo detrás de alguien me sacan acelerando y no consigo 'traccionar' y así es muy difícil luchar una posición cuando llegas tan lejos a una frenada", explica Acosta.
El piloto de KTM ha insistido: "Al final, en un circuito tan corto y tan estrecho como Valencia, al tener que lanzarme desde atrás, me ha hecho perder tantas vueltas con Alex, intentando estar pegado, pero se me escapaba y nunca es fácil tirarte estando veinte metros más atrás".
"La carrera de hoy era lo que nos esperábamos, sufrir al principio, más o menos bien a mitad de carrera, y volver a sufrir al final, aquí en MotoGP no hay magia y hay que saber en qué posición estamos cada uno. La temporada ha sido un poco una pena, porque no hemos luchado por nada, ha sido como un año perdido en mi vida y es lo que es", recalcó sincero.
"Creo que he hecho un gran paso desde mitad de año hasta aquí para conseguir mucha consistencia, sé leer mucho mejor las carreras, dónde está mi sitio, porque antes me faltaba mucho, he tenido muchas caídas, pero no es suficiente con optar a podio...", dice un insatisfecho Acosta.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Al final creo que cada situación me está haciendo mejor, porque estoy viendo las carreras de otra manera y es lo que digo, que antes hubiera tirado la moto y creo que desde unos seis grandes premios, desde Indonesia, hago buenos resultados, dentro del 'top cinco', así que me estoy convirtiendo en mejor, para cuando llegue el momento y ese momento tiene que llegar", insiste el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.
Y recordó: "Al principio de año, en la tercera carrera, ya estaba pensando 'madre de dios, que largo va a ser este año', va a ser largo y la verdad es que desde el verano, hasta ahora, se me ha pasado volado, así que hay que seguir con esta motivación, me tengo que seguir centrando en ser mejor, porque como siempre digo, el momento va a acabar llegando y tengo que estar preparado para que cuando llegue no fallemos".