Raúl Fernández dedica el día a sus padres y reconoce estar "reventado" por el esfuerzo

"Me duele el hombro, me duele el cuello, me duele todo... Ha sido una recuperación muy, muy rápida, aún no estaba al cien por ciento, pero lo he intentado, gracias a estar en Valencia, a la afición y no es por hacer la pelota, pero al final he conseguido ganar en Moto3, en Moto2 y hoy lo he intentado hasta el final", asegura Fernández.

"Había dos o tres curvas en las que Marco -Bezzecchi- traccionaba un poquito mejor que yo, pero lo he intentado, lo prometo, y con eso me quedo, y lo que he dicho, es un día para mis padres, para mi hermano, que ha conseguido su primera victoria y ha sido muy bonito, me habría gustado conseguir mi segunda victoria, pero al final, como dije ayer, cuando lo intentas, aunque no lo consigas, te vas a dormir tranquilo y lo poco que duerma, dormiré tranquilo", añadió.

Raúl Fernández afirmó que "a cinco vueltas para el final" pensó "que sí", en alusión a la posibilidad de conseguir la victoria. "Marco se ha ido un poquito largo y yo estaba frenando muy fuerte, pero en las últimas dos vueltas tenía 'graining' (se deshace el compuesto de goma de los neumáticos) en la rueda delantera por intentar hacer todo el tiempo frenando".

"Ha habido un momento en el que he visto una pequeña ventana, lo he intentado, no ha sido posible, pero estoy contento, porque he dado el cien por ciento de lo que estaba en mis manos", continuó Raúl Fernández, quien dijo tener "el ritmo para intentarlo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Ha sido una carrera que para mí ha pasado muy rápido, yo sólo veía un puntito negro al que quería coger e intentarlo y, lo digo, también gracias al equipo, gracias a Aprilia, que está haciendo un trabajo increíble, también estoy contento por mi parte, porque ellos están mejorando la moto pero nosotros estamos rindiendo junto a Marco", comenta.

Fernández señaló que se ve bien pero que no cree "ni de lejos", que sea "candidato a luchar por el título". "Puede ser que Marco sí, porque la moto está yendo muy bien, pero creo que a mí aún me hacen falta muchas carreras. Si hace medio año me dicen que íbamos a conseguir esto no me lo habría creído, así que estoy súper contento, de verdad".