Yamaha confirma a Izán Guevara y Alberto Fernández para el equipo Pramac en 2026

Guevara, de 21 años, ha concluido la recién finalizada temporada en la undécima plaza de la general de Moto2 con dos podios incluidos, de los que sobresalió la victoria en la última carrera, este domingo en el GP de la Comunidad Valenciana.

Fernández, de 18 años, es un piloto prometedor que se incorpora después de una buena campaña en la categoría FIM JuniorGP Moto2, en la que ha ganado varias carreras y se mantiene en la lucha por el título a falta de una prueba.

"Estoy muy contento de seguir formando parte de la familia Yamaha un año más. La temporada pasada iniciamos un proyecto completamente nuevo y hoy podemos decir con orgullo que BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 es un equipo sólido, capaz de alcanzar los objetivos que nos hemos marcado", afirmó Guevara.

Por su parte, Fernández señaló que está "muy contento" de unirse a la familia Yamaha a "un proyecto ambicioso e inspirador". "Es un sueño hecho realidad después de tantos años dedicados a este deporte, mi mayor pasión. Tengo muchas ganas de empezar la nueva temporada, conocer aún mejor a mi equipo y dar lo mejor de mí para honrar el nombre de esta marca", dijo.

