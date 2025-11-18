El español Raúl Fernández (Aprilia), el más rápido en primeros test de MotoGP para 2026

Menos de 48 horas después del cierre del curso de 2025 de MotoGP, la categoría reina de motociclismo volvió a la acción con los primeros ensayos para 2026 en una jornada en la que los pilotos tuvieron siete horas de test en el trazado valenciano para probar las motos con las que competirán la próxima campaña.

El madrileño Raúl Fernández (Aprilia) fue el más rápido al marcar un crono de 1:29.373 al final de la jornada. El piloto del Trackhouse MotoGP Team aventajó por sólo 27 milésimas a su compañero de marca, el italiano Marco Bezzechi, y por 84 milésimas al español Alex Márquez (Ducati).

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Diogo Moreira. El brasileño, que se proclamó campeón del mundo de Moto2 el pasado domingo, se subió por primera vez a la MotoGP del equipo Honda LCR y fue uno de los pilotos que más kilómetros rodó, con un total de 57 vueltas.

El otro gran protagonista de la jornada fue el turco Toprak Razgatlıoğlu, que, tras ocho temporadas en el Mundial de Superbikes y con tres títulos en su palmarés, ha dado el salto a MotoGP con el equipo Prima Pramac Yamaha.

Razgatlıoğlu fue el segundo piloto más rápido de Yamaha, sólo por detrás del francés Fabio Quartararo y por delante de su compañero de equipo, el australiano Jack Miller.

El que más tiempo acumuló en pista fue el japonés Ai Ogura, que completó 64 vueltas, lo que equivale a 256,32 kilómetros, en una jornada que transcurrió sin grandes incidencias, salvo una caída del italiano Francesco Bagnaia (Ducati) y un problema mecánico en la Honda del español Joan Mir.

El Circuito Ricardo Tormo volverá a convocar a los aficionados del motociclismo el próximo fin de semana, con el JuniorGP, que celebrará su última cita del año en el trazado valenciano con los títulos de la European Talent Cup, Moto2 y Stock por decidir.