Jak Crawford volverá a pilotar un Aston Martin en los libres 1 de Abu Dabi

"El estadounidense de 20 años, recientemente confirmado como tercer piloto del equipo para 2026, ha acumulado más de 2.100 km en monoplazas de Fórmula Uno y ha sido una presencia constante en el simulador, ayudando a desarrollar tanto el AMR25 como el AMR26", recuerda el equipo que tiene como pilotos titulares al español Fernando Alonso y al canadiense Lance Stroll.

Crawford pilotará el coche de Lance Stroll en la primera sesión de entrenamientos libres en Abu Dabi, "lo que le permitirá adquirir una experiencia vital en pista de cara a su nuevo papel la próxima temporada", agrega Aston Martin.

El estadounidense compite actualmente en su tercera temporada de Fórmula 2, en la que ocupa el segundo puesto.