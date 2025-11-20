Massa: "Es una victoria extraordinaria para mí, para la justicia y para los aficionados"

"Es una victoria extraordinaria para mí, para la justicia y para todos los apasionados de la Fórmula 1. El accidente deliberado me costó un título mundial y las autoridades, en ese momento optaron por encubrir los hechos en lugar de defender la integridad del deporte. El Tribunal reconoció la solidez de nuestro caso y no permitió que los acusados ocultaran la verdad sobre 2008", expresó el comunicado del piloto.

"Hicieron todo lo posible para detener la demanda, pero nuestra lucha es por la justicia, y hoy hemos dado un paso decisivo. La verdad prevalecerá en el juicio. Investigaremos todo a fondo. Se presentarán todos los documentos, comunicaciones y pruebas que revelen la conspiración entre los acusados", añadió.

Este jueves, un tribunal londinense aceptó este jueves que Massa puede pedir una indemnización por daños y perjuicios, pero rechazó que tenga derecho a que le declaren campeón del Mundial de 2008.

"Estoy más decidido y confiado que nunca. Cuando toda la verdad salga a la luz, se hará justicia para mí, para los brasileños, para los tifosi, para todos los aficionados al automovilismo que merecen un deporte honesto, y para el mismo futuro de la F1", completó.

Según el juez Justice Day, Massa tiene un prospecto real de probar su caso en un juicio, pero desestimó que vaya a recibir un "alivio declaratorio" en referencia a ser proclamado campeón del título que perdió en 2008 ante el británico Lewis Hamilton por un punto de diferencia.

Massa acudió a un tribunal londinense hace unas semanas para reclamar el título mundial de Fórmula Uno de 2008, que se llevó Hamilton por un punto de ventaja, y una indemnización de 73 millones de euros (unos 84 millones de dólares) por los daños y perjuicios que ocasionó el famoso 'crashgate' del Gran Premio de Singapur de 2008, en el que el entonces piloto de Renault Nelson Piquet Jr se estrelló, presuntamente de forma deliberada, para que ganara la carrera su compañero de equipo, el español Fernando Alonso.

En aquella carrera, el piloto de Sao Paulo acabó fuera de los puntos, pese a salir desde la 'pole', mientras que Hamilton consiguió un tercer puesto que fue decisivo para ganar el Mundial tres carreras después en Brasil.

El británico obtuvo el primero de sus siete títulos tras adelantar a Timo Glock en la última curva del circuito de Interlagos.