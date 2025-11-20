Piastri y Verstappen, a la caza de Norris en la antepenúltima bala del Mundial de F1

El piloto británico arriba a la ciudad de los casinos tras un fin de semana perfecto en Brasil, donde estiró su ventaja sobre Óscar Piastri hasta los 24 puntos y dejó a Max Verstappen a 49 puntos, con tan solo 58 por disputarse. Norris sabe que una victoria catapulta sus opciones de entrar al olimpo del Gran Circo, y su principal misión es que no le pese.

Sus dos victorias consecutivas en Austin (Estados Unidos) y Brasil le han hecho dar un paso de gigante en una batalla contra un Óscar Piastri que se ha diluido en el momento más importante de la temporada. Muchos errores papayas que han enganchado al cuatro veces campeón del mundo. Y no hay nada más peligroso que alimentar las esperanzas de 'Mad Max'.

Piastri llega a Las Vegas con la imperiosa necesidad de subirse a lo más alto del podio tras una nefasta racha que ha alejado al australiano del premio gordo. Un abandono en Bakú, un cuarto puesto en Singapur y tres quintas plazas en México, Austin y Brasil se han convertido en una losa que el 81 necesita sacudirse de inmediato.

Max Verstappen busca asomar su cabeza y su Red Bull, que pese a que no ha evolucionado como esperaban desde Milton Keynes, en manos del neerlandés es un peligro. Y más en Las Vegas, donde el cuatro veces campeón del mundo se impuso en 2023 en la vuelta del gran premio al Gran Circo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las características del circuito callejero de Las Vegas, de 6.201 kilómetros y 17 curvas, limitan los errores y maximizan la valentía, y ahí Verstappen es imbatible. Mientras tanto, Norris y Piastri batallarán contra la presión de buscar su primer entorchado mundial y no dejar entrar a la pelea a Max Verstappen.

Fernando Alonso y Carlos Sainz aterrizan en Las Vegas con el objetivo de sumar puntos y acumular información para el salto de calidad que ambos esperan en 2026 de Aston Martin y Williams con la entrada del nuevo reglamento. Tras una carrera complicada en Brasil, la necesidad de sumar sensaciones, puntos y motivación se antoja clave en Las Vegas.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto anhela sumar sus primeros puntos del 2025 en un gran premio que suele traer carambolas y sorpresas. El Alpine sigue sin rendir y no habría mejor redención para Colapinto que encarar el 2026 con algún punto en su casillero.

La acción comenzará este viernes con los Libres 1 y Libres 2 (01:30 y 05:00 horas CET, -1 GMT); el sábado tendrán lugar los Libres 3 y la clasificación (01:30 y 05:00 horas CET, -1 GMT), mientras que la carrera será la noche del domingo al lunes a las 05:00 horas.