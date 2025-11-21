Álex Palou, 50 kilos de plata

Es una de las grandes tradiciones del deporte norteamericano. Como la chaqueta verde del Masters de Augusta. Desde hace 90 años, el rostro del campeón se esculpe en el trofeo. Un total de 111 pilotos tienen su rostro de plata, más Tony Hulman, el legendario dueño del Indianápolis Motor Speedway.

"Es lo mejor, la verdad. Es una locura saber que mi rostro se va a quedar en ese trofeo para siempre. Es algo que nunca he vivido. Cuando ganas campeonatos, tu nombre se esculpe en los trofeos y en otros sitios, pero nunca tienes tu rostro en un trofeo fantástico como este, con tanta historia. Esto es lo mejor, de lejos", aseguró Palou.

"Saber que cuando vaya al museo de las 500 Millas en 40 o 50 años, veré mi cara y reviviré mis recuerdos, es algo súper especial", añadió el catalán.

Para realizar la escultura, Palou viajó a Tryon, en Carolina del Norte, el pasado 17 y 18 de septiembre para reunirse con William Behrends, el artista que lo convirtió en realidad.

Para hacerlo, el artista creó una efigie de arcilla de Palou que luego esculpió en plata esterlina (925) en el trofeo Borg-Warner.

Behrends, un nativo de Wisconsin, colabora con las 500 Millas de Indianápolis desde 1990. Comenzó a esculpir cuando tenía 26 años y en su larga carrera ha trabajado con protagonistas del mundo del deporte y político.

"Es algo que me encanta. Conocer a los ganadores (de las 500 Millas), y no solo usar fotos, me ayuda en mi trabajo y es una alegría", aseguró Behrends.

"Alex fue muy amable por pasar tiempo con nosotros. Conoció un poco nuestra vida aquí, fue todo muy divertido", prosiguió.

La Borg-Warner Corporation encargó la creación de un trofeo de las 500 Millas en 1935 y, el año siguiente, en 1936, se estrenó el ya icónico diseño de estilo Art Deco.

En ese caso, el trofeo inaugural contaba con los rostros esculpidos de los 24 campeones precedentes.

Álex Palou hizo historia el pasado mayo al convertirse en el primer piloto español en coronarse en las 500 Millas. Se impuso en Indianápolis por delante del sueco Marcus Ericsson en la que fue, además, la primera victoria de su carrera en un oval.

El catalán cerró una 'Triple Corona' para el automovilismo español, que ya lucía triunfos en el Gran Premio de Montecarlo de Fórmula 1 (con Fernando Alonso) y en las 24 Horas de Le Mans (Marc Gené, Alonso y Miguel Molina).

Alonso conquistó dos veces el Gran Premio de Montecarlo de Fórmula 1, en 2005 y 2006, y ganó dos veces en Le Mans, en 2018 y 2019. Gené venció en Le Mans en 2009 y Molina lo hizo en 2024.

Palou terminó un 2025 inolvidable con el cuarto campeonato de IndyCar de su carrera.

"Diría que estás loco, eso es lo que pensaría. Para mí ya era un sueño solo formar parte de IndyCar, ser piloto de Indy, tener la oportunidad de ganar una carrera, dos carreras, un campeonato, pero la verdad que todo lo que hemos podido conseguir, las oportunidades que tengo con este equipo cada fin de semana de luchar por carreras, luchar por campeonatos, conseguir unas 500 Millas de Indianápolis, es increíble", afirmaba Palou a EFE en una reciente entrevista tras su título.