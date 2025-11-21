Alonso asegura que no tienen "nada" para Las Vegas y Sainz ve un ritmo "prometedor”

“No tenemos nada", ha asegurado en declaraciones a DAZN al término de los entrenamientos libres, que estuvieron marcados por las dos banderas rojas provocadas por el levantamiento de una tapa de alcantarilla en el tercer sector, un incidente que interrumpió ambas tandas.

Si bien, con la información que poseen, Alonso ha augurado un fin de semana "complicado” en el que su Aston Martin no ha mostrado un buen ritmo, lo que le ha abocado a la decimoctava plaza en la sesión de Libres 2.

"No sé. Es decir, sí, esperábamos un fin de semana complicado. Y creo que va a ser un fin de semana complicado. El ritmo no es muy rápido, pero a ver qué podemos hacer para mañana, porque hoy es un poco difícil leer nada por las banderas rojas", ha apostillado en declaraciones a F1 TV.

Por su parte, Carlos Sainz dio muestras de un buen ritmo en su Williams, al que llevó a la quinta plaza en los Libres 1 y que en Libres 2 se vio limitado por las banderas rojas de la alcantarilla, un factor que le apeó en el GP de Las Vegas de 2023.

En declaraciones a F1 TV, el piloto madrileño ha asegurado que estos incidentes hicieron perder a todos "un tiempo valioso” para adquirir información de cara a la clasificación, especialmente en su caso tras no poder completar ni una sola vuelta con los neumáticos blandos.

A pesar de ello, Sainz ha admitido que el ritmo del Williams “parece prometedor” y el equilibrio del coche "parece correcto” de cara a un Gran Premio en el que espera engancharse a la pelea por la segunda línea, aunque “los neumáticos están un poco al límite”.

"Los problemas en Libres 2 nos han quitado tiempo valioso, sobre todo a quienes salimos tarde como yo. Pero el día ha sido prometedor. Balance y ruedas se sienten bien, quizá demasiado en el límite, pero vamos por buen camino. A seguir trabajando", ha apuntado en su cuenta de X.