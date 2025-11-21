Maverick Viñales ficha para su equipo a Jorge Lorenzo como entrenador deportivo

Esta colaboración se desarrollará a través de un equipo de apoyo coordinado por Lorenzo y alineado con el proyecto de Viñales, buscando "una evolución sólida y sostenible a medio y largo plazo", según anunció el equipo de comunicación del piloto gerundense.

"Sumar a Jorge a este camino es una oportunidad para aprender y mejorar en todos los sentidos. Su experiencia y su mirada externa nos van a ayudar a dar pasos firmes. Afronto esta etapa con mucha motivación e ilusión", afirmó Viñales.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal "luchar por el mundial" de 2026 en una línea de trabajo basada en tres líneas principales.

Por un lado, preparación física y deportiva; entrenamiento estratégico, orientado a la gestión de la presión y el riesgo, y el análisis y la planificación del fin de semana de competición.

"Maverick siempre ha tenido un gran talento y velocidad natural. Mi papel es acompañarle, compartir mi experiencia y conocimiento para ayudarle a alcanzar su mejor versión. Creo firmemente que si logramos mejorar en cada uno de los cuatro puntos importantes, el éxito será inevitable", analizó Lorenzo.