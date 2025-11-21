Norris marca la pauta en la primera jornada de libres

La lluvia ligera que cayó al inicio de la tanda obligaron a los pilotos a salir cinco minutos más tarde para evitar una pista teóricamente resbaladiza, motivo por el cual se tardó en situarse cerca del tiempo que había marcado el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en la primera sesión, 1:34.802.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) fue el primero en superar dicho crono, pero luego fue rebasado por Norris para liderar una sesión que, tras el informe del comisario, fue detenida un cuarto de hora, en primer lugar, y tras reanudarse volvió a surgir el problema, ya que se movía al paso de los coches y fue definitivamente parada.

De esta forma, Norris acabó en cabeza con un tiempo de 1:33.602, por delante del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), segundo a 0.029, y de Leclerc, tercero a 0.161, mientras que Piastri tan solo pudo ser decimocuarto, a 0.891, que no pudo mejorar en su primer intento con neumáticos blandos el tiempo hecho con los medios.

Los españoles Carlos Sáinz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron decimotercero, a 0.833, y decimoctavo, a 1.410, respectivamente, después de haber sido en la primera sesión quinto y decimocuarto, mientras que el argentino Franco Colapinto fue decimosexto a 1.222.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy