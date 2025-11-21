Toto Wolff vende el 15 % de sus acciones en Mercedes

La operación tasa a la escudería alemana en 4 600 millones de libras (5 200 millones de euros), lo que la convierte en la más valiosa de la historia de la Fórmula Uno, por encima de McLaren que fue valorada en 3600 millones de libras (3 900 millones de euros).

La actual propiedad de Mercedes, antes de la entrada de Kurtz, estaba repartida entre tres entes: Wolff, la propia empresa Mercedes y la compañía química INEOS, que compró su participación en 2022 por 208 millones de libras (235 millones de euros).

La venta de Wolff equivale a un 5 % del accionariado total de la escudería de Fórmula Uno y el austríaco se embolsará unos 230 millones de libras (260 millones de euros) con esta venta. Sus cargos dentro de la empresa no cambiarán después de esta operación.

Kurtz, en un comunicado, aseguró que la Fórmula Uno está en un punto de inflexión que la convierte en un "negocio próspero".

"Cuando haces una inversión de estas, es porque crees que el deporte va a crecer. La Fórmula Uno va a crecer y la tasación de los equipos va a crecer y tú quieres formar parte de ese crecimiento", afirmó el empresario estadounidense.