Leclerc ve "frustrante" la incapacidad del Ferrari de mejorar en condiciones de lluvia

En declaraciones a los medios de comunicación tras la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula Uno, Leclerc ha resaltado que con los neumáticos de lluvia extrema "ha estado bien", pero al montar los intermedios no iban "a ninguna parte", un problema para que el que siguen "sin tener la respuesta".

"No era una lluvia inesperada y he ido con la configuración de alta carga aerodinámica, pero tenemos un coche muy difícil de pilotar que necesita de esa carga adicional para llegar a Q3, si no me habría quedado en Q1. Pilotar en lluvia siempre ha sido una de mis fortalezas, pero no encontramos la solución a los problemas del coche en estas condiciones. Espero que podamos encontrarlo pronto", ha abundado.

De cara a la carrera ha destacado que será en seco, lo que mejorará levemente las prestaciones del Ferrari, si bien duda de que sea "mucha" la diferencia porque la encararán con la configuración hecha para lluvia.

Por su parte, el siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno Lewis Hamilton se ha mostrado apenado por la última posición y ha apelado a remontar en las condiciones de seco e "intentar hacerlo lo mejor" que pueda.

El británico ha lamentado su clasificación tras sentirse "bien" en Libres 3 y ha dicho que "parece que la historia" de su vida "es remontar".