23 de noviembre de 2025 - 05:35
Norris y Piastri podrían ser descalificados del Gran Premio de Las Vegas
Redacción deportes, 23 nov (EFE).- Lando Norris y Óscar Piastri, ambos compañeros en McLaren, podrían ser descalificados del Gran Premio de Las Vegas por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA, que estipula que la plancha de madera del monoplaza tenga un grosor superior a nueve milímetros.
El delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, ha asegurado en un documento oficial que ha medido ambos patines inferiores de ambos vehículos y medían menos de nueve milímetros, por lo que ha trasladado la información a los comisarios para que tomen una decisión.