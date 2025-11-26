Sainz, optimista ante Catar: "No suele ser una pista adecuada, pero hemos aprendido"

Sainz confió en poder escalar posiciones en la general, donde ocupa la undécima posición, y amarrar el quinto puesto en la de escuderías, donde Williams es quinto, con 31 puntos de ventaja sobre Racing Bulls.

"Es genial irnos de Las Vegas con buenos puntos tras terminar en el quinto puesto, así que intentaremos mantener este impulso en Catar. Al ser un fin de semana de esprint, tendremos que empezar de inmediato, y dado que esta pista no suele ser adecuada para nuestro coche y puede ser bastante complicada, no será fácil", comentó el piloto madrileño en declaraciones distribuidas por Williams.

A pesar de no ser el trazado más propicio para la escudería británica, Sainz afirmó: "Hemos aprendido mucho de las últimas carreras que podemos aplicar de inmediato y, con suerte, mitigar nuestras debilidades. Intentaremos aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se nos presente y seguiremos con fuerza en este triplete".

Sainz tiene 48 puntos en la general, uno menos que el alemán Nico Hulkenberg (Kick Sauber), que es décimo, y dos menos que el francés Isack Hadjar (Racing Bulls). El tailandés Alexander Albon, compañero de equipo del madrileño, ocupa el octavo puesto con 73.

"Aunque esta pista no suele ser la adecuada para nuestro coche, no hay nada descartado, así que haremos todo lo posible para aprovechar cualquier oportunidad (...) Como equipo, estamos totalmente concentrados en esforzarnos al máximo en las últimas carreras de la temporada y en mantener la quinta posición del campeonato", analizó Albon.

El Mundial de Fórmula Uno concluirá en el circuito de Yas Marina de Abu Dabi del 5 al 7 de diciembre.