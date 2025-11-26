Automovilismo
26 de noviembre de 2025 - 16:10

Tänak se estrena con el mejor tiempo en Arabia Saudí; Ogier, por delante de Evans

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El estonio Ott Tänak (Hyundai i20) fue el más rápido este miércoles en el inicio del Rally de Arabia Saudí, última prueba del Mundial, en una jornada marcada por el segundo puesto de Sébastien Ogier (Toyota), en su intento por asaltar el liderato, en manos del británico Elfyn Evans (Toyota), quinto.

Por EFE

Tänak, que anunció su retirada tras el Rally de Japón, registró el tiempo más rápido de esta primera jornada, una Súper Especial, Jameel Motorsport, de 5,22 kilómetros, con 3:53.3. El estonio aventajó en 1,2 segundos a Ogier, segundo, y en 1,6 al letón Martins Sesks (Ford Puma).

Por su parte, el actual líder del Mundial de Rallyes, Evans, terminó en quinta posición a 2,1 segundos de la cabeza. Por delante, el belga Thierry Neuville, compañero de equipo de Tänak, fue cuarto a 2 segundos. Otro de los favoritos, el finlandés Kalle Rovanperä (Toyota), que a sus 25 años también anunció su retirada al finalizar esta prueba, registró el sexto mejor tiempo a 2,5 segundos.

A la espera de finalizar esta última prueba del año, Evans lidera la clasificación general con 272 puntos, seguido por Ogier con 269 y por Rovanperä con 248.