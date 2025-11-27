Norris busca sentenciar en Qatar, Piastri reivindicarse y Verstappen dar el ‘sorpasso’

Lo que se antojaba como un paseo de McLaren en los últimos meses ha terminado por convertirse en toda una pesadilla para sus monoplazas de la escudería de Woking, con un omnívoro Max Verstappen que ha revivido las opciones de Red Bull en la recta final de la campaña, aún más si cabe con la descalificación de los bólidos de color papaya en Las Vegas.

Además, el piloto neerlandés llega a la cita a Qatar con el aliciente extra del formato sprint, escenario en el que ‘Mad Max’ se mueve como pez en el agua.

No obstante, el actual líder, Lando Norris -390 puntos- disfruta aún de una ventaja balsámica para poder anotarse el entorchado mundialista. De hecho, en la ‘ciudad del Pecado’ había logrado ser virtualmente campeón al concluir segundo, disfrutando momentáneamente de una renta de 30 puntos sobre Piastri y 42 sobre Verstappen, hasta que se confirmó la eliminación de los dos McLaren, que dejó todo en los citados 24 puntos.

Con esa panorámica, si el piloto británico aumenta su ventaja en Losail en uno o dos puntos -25 o 26 en total- sobre sus dos rivales sería nuevo campeón del mundo. Obviamente, con la carrera extra del sábado se multiplican las quinielas y las cábalas, pero la hoja de ruta más simple para Norris se puede simplificar en lograr un podio en el sprint y una victoria el domingo, lo que le valdría para tener la corona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cabe añadir que tanto Lando como Oscar Piastri están empatados a siete triunfos cada uno, mientras que Verstappen contempla seis. Además, Norris ha acabado ocho veces en segundo puesto, por lo que el inglés parte también con esa ligera ventaja en el caso de que se igualara la contienda.

En cuanto a las cuentas que se plantean sobre Oscar Piastri y Max Verstappen -ambos empatados con 366 puntos, figurando como segundo en la tabla el australiano-, ninguno de los dos tiene opciones de ser campeón del mundo este fin de semana, ya que en Catar en total se podrá alcanzar un máximo de 33 puntos, pero pueden alargar la emoción -y la agonía- para la última cita de Abu Dabi.

Con respecto a los pilotos españoles, Carlos Sainz (48 puntos) llega a Losail exultante tras el quinto puesto logrado en Las Vegas y con la posibilidad de escalar al Top 10 de la tabla general -tiene a un punto a Nico Hulkenberg (49) y a tres a Isack Hadjar (51)- tras los últimos meses en los que los Williams se habían mostrado algo irregulares en su rendimiento, si bien el quinto puesto en el mundial de constructores (121 puntos) lo tienen virtualmente amarrado.

Por su parte, Fernando Alonso (40 puntos), que acabó 11º en Estados Unidos a pesar de su brillante clasificación, sigue trabajando en las evoluciones y expectativas del futuro Aston Martin, después de que se diera a conocer la noticia de que el afamado ingeniero Adrián Newey pasará a ocupar el cargo de director de la escudería, cargo que compaginará con el de máximo responsable técnico. Una noticia que ha estado más que presente en los mentideros y rincones del paddock.

Por otro lado, el brasileño Gabriel Bortoleto (19 puntos), afrontará el Gran Premio de Catar con el hándicap de la sanción impuesta en Las Vegas, tras llevarse por delante el Aston Martin de Lance Stroll, por lo que su Kick Sauber estará sancionado con cinco posiciones de retraso de cara a la carrera.

Finalmente, el argentino Franco Colapinto intentará sacar el máximo rendimiento a su Alpine en estos dos últimos trazados del campeonato, con el deseo de intentar arañar un puesto notable o un hipotético punto, algo que se ha convertido en una misión más que complicada dadas las prestaciones de su monoplaza, si bien su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, ha logrado sumar esta temporada hasta 22 puntos.

No obstante, en los últimos grandes premios, el bonaerense ha mostrado un mejor desempeño que el piloto galo en los últimos trazados. Además, la F1 ha destacado esta semana una estadística en la cual, Colapinto se ha convertido en el tercer piloto albiceleste con más vueltas completadas (1.333) en la historia de la competición, codeándose en ese podio con los míticos Juan Manuel Fangio (3.022) y Carlos Reutemann (6.986).

El trazado de Losail, conocido por sus condiciones extremas, contempla un total de 5.419 metros y 16 curvas, seis a la izquierda y diez a la derecha, además de tener una única recta de 1.068 metros que es, además, el tramo principal de la pista, estando rodeado de césped artificial con el propósito de evitar que la arena del desierto se disperse por todo el recorrido.

Este viernes arrancará la competición con los primeros entrenamientos libres -de 14.30 a 15.30 horas- y la clasificación sprint -de 18.30 a 19.15 horas-. Ya el sábado se dirimirá la carrera sprint -de 15.00 a 16.00 horas (23 vueltas)- y la calificación para el domingo -de 19.00 a 20.00 horas-. Finalmente, la carrera en sí se llevará a cabo el 30 de noviembre a las 17.00 horas, con un total de 57 vueltas.