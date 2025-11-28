28 de noviembre de 2025 - 16:10
Alonso: “Es uno de los mejores resultados de la temporada”
Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El piloto español de Aston Martin Fernando Alonso dijo que está “feliz” por el cuarto puesto logrado en la clasificación para la carrera esprint de este sábado en el Gran Premio de Catar y destacó que "es uno" de sus "mejores resultados de la temporada".
“Sin duda, es para estar contentos. Ha sido uno de los mejores resultados de la temporada. Este es un circuito de alta velocidad. El coche ya estaba en la ventana en los libres y luego fuimos a más”, señaló.
“Tuve un poco de estrés en la segunda manga -SQ2-, pero el coche rindió bien”, añadió.