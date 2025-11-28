Fourmaux, firme líder en Arabia; Ogier se acerca al título en una jornada de locura

Fourmaux, que también pinchó, registró un tiempo total de 2:46:01.0, y aventaja en 2,6 segundos sobre el letón Martin Sesks (M-Sport Ford), que acortó su distancia con el líder y es segundo, y en 4,5 segundos al finés Sami Pajari (Toyota Gazoo Racing), tercero.

El estonio Ott Tänak (Hyundai Shell Mobis), cuarto en la general a 9,2 segundos, lideró tres de las especiales, desde la décima a la duodécima, con Fourmaux como el más rápido en la novena y Sesks en la decimotercera.

En la lucha por el Mundial, Ogier (Toyota Gazoo Racing), séptimo en la general, parece posicionarse como el candidato más firme a falta de la última jornada este sábado, que decidirá quién es el nuevo campeón, en un día en el que sufrió un pinchazo en su rueda delantera derecha poco antes de llegar a meta.

El actual líder del campeonato, el británico Elfyn Evans, tuvo que parar su marcha después de 3 kilómetros de la superespecial 11 para reparar un pinchazo en su rueda trasera izquierda, perdiendo más de dos minutos, lo que provocó que cayese al puesto diez de la clasificación.

El tercero en discordia en la lucha por el título, el finés Kalle Rovanperä (Toyota Gazoo Racing), también sufrió un pinchazo en la misma prueba, pero consiguió mejorar los tiempos de Ogier en la etapa para alcanzar el octavo lugar en la general, dejando todo abierto para la prueba definitoria de este sábado.