McLaren avisa con un ‘doblete’ en los primeros libres del Gran Premio de Catar

Como contraste, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el otro candidato al campeonato mundial, concluyó sexto la sesión por detrás de Isack Hadjar (+579 con Racing Bulls), con una demora con respecto a Piastri de más de medio segundo (+580), alegando además varios problemas con su monoplaza en los últimos minutos del entreno.

En la parte negativa, tanto los Ferrari como los Mercedes han ofrecido una imagen bastante irregular en una primera toma de contacto en las cual las escuderías optaron en su mayoría por apurar los compuestos duros durante gran parte del entrenamiento.

De hecho, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) finalizó octavo a 744 milésimas del oceánico, mientras que, tanto Kimi Antonelli -décimo con +859 con su Mercedes- como Lewis Hamilton -12º a 870 milésimas de Piastri- sufrieron con la complejidad del trazado de Lusail. Incluso George Russell, que comenzó marcando los primeros tiempos de referencia, acabó marcando el décimo cuarto mejor crono a casi un segundo de distancia (+900).

Además, el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) apenas pudo sellar el décimo sexto puesto en esta sesión a un segundo del primer McLaren, mientras que el argentino Franco Colapinto concluyó vigésimo a 2 segundos y 6 décimas de Piastri.

En los primeros compases de la sesión, y tras unos primeros arreones de Hulkenberg y Verstappen en las primeras vueltas, sería el británico Russell el que firmaría un primer crono de relevancia (1:22.962).

No obstante, tanto Verstappen como Sainz y Alonso asomaban la cabeza con los neumáticos duros, mostrando la mejoría tanto de los Williams como de Aston Martin en los últimos circuitos, mientras ‘Mad Max’ trataba de intimidar a los McLaren en esas primeras vueltas de ensayo. De hecho, tanto Norris como Piastri sufrían con los primeros virajes en un circuito con una única recta larga.

Los primeros en apostar por los neumáticos blandos serían los monoplazas del equipo Haas. A partir de ahi, el resto de escuderías iniciaron el cambio a falta de 12 minutos para que concluyera la sesión, siguiendo Russell marcando la pauta en la tabla de tiempos.

Por unos instantes, Alonso se colocó primero en la pantalla electrónica de Catar, con un crono de 1:21.562, seguido por Albon y Sainz. Pero de repente emergieron los McLaren, primero a través de Norris (1:20.982) y después con un reivindicativo Piastri (1:20.924) que cambió el panorama al cierre del primer entrenamiento.