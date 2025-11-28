Piastri: “Las cosas han funcionado desde el principio”

“He tenido un sustito en mi vuelta, pero gracias al equipo por preparar este gran coche se ha conseguido y pinta muy bien para este fin de semana”, señaló.

“Creo que sin ese fallo -en la SQ3- podía haber llegado a 1:19. Pero de momento estoy contento. Habrá cosas por mejorar, pero tengo ganas de que llegue mañana, aunque sean unos pocos puntos los que estén en juego”, añadió.

“Es difícil saber lo que puede ocurrir en la carrera, si das con la tecla en todos los detalles. Lo importante es que hemos ajustado bien el coche y esperemos que podamos mantener esta dinámica”, concluyó Piastri, quien podría acortar distancias con respecto al líder de la clasificación general, su compañero de equipo Lando Norris, en la carrera sabatina.