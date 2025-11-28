Sesks, líder en Arabia tras una sanción a Fourmaux; Ogier se acerca al título

Sesks comenzará este sábado la última jornada del Rally de Arabia Saudí en cabeza, después de que una penalización de tiempo impuesta a última hora hiciera caer a Fourmaux del primer al cuarto puesto.

Tras el castigo a Fourmaux, Sesks lidera la carrera con 3.4 segundos de ventaja sobre el belga Thierry Neuville (Hyundai i20), segundo, y 41.5 sobre el japonés Takamoto Katsuta, tercero. Fourmaux es cuarto a 57.6.

En la carretera, Fourmaux había terminado la última especial del día con una estrecha ventaja de 2.4 segundos sobre Sesks y 5.8 segundos sobre Neuville, tras una etapa en la que el liderato cambió de manos varias veces. Pero el piloto de Hyundai llegó un minuto antes de lo previsto a la zona técnica previa al servicio nocturno, lo que les supuso una penalización de 60 segundos y la pérdida del liderato.

El ajuste de tiempos aúpa a Sesks al primer puesto por delante de Neuville y Katsuta, con Fourmaux ahora a 57,6 segundos del líder en cuarta posición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la lucha por el título, las esperanzas de Elfyn Evans de conseguir su primer campeonato sufrieron un duro golpe cuando se detuvo en la undécima especial por un pinchazo, perdiendo más de 90 segundos y terminando el día en octava posición.

Ogier, que comenzó el rally tres puntos por detrás, se había ido acercando a una posición de relativo control hasta que un pinchazo en la rueda trasera derecha en los últimos kilómetros de la decimocuarta especial le costó el quinto puesto a favor de Kalle Rovanperä por solo 0.2 segundos.

Aun así, el francés mantiene una ventaja provisional de un punto en el campeonato, con hasta 10 puntos disponibles en la última jornada y la Power Stage.

Rovanperä, que terminó el día con una victoria de etapa, subió al quinto puesto por delante de Ogier, mientras que Pajari se recuperó hasta el séptimo tras su retraso inicial. Evans ocupa el octavo puesto, con Grégoire Munster y Oliver Solberg completando un reñido top 10.

Solo 65,86 km separan ahora al WRC de la coronación de su campeón de 2025, con Sesks persiguiendo su primera victoria en cabeza y Ogier y Evans enzarzados en una batalla por el título que se decidirá en la última jornada de la temporada.