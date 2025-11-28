Verstappen: “La carrera de mañana será un ejercicio de supervivencia”

“Todo eso no es lo que queríamos para ir rápido; nada funcionó y eso ha hecho que haya sido complicado”, agregó Verstappen, que apura sus opciones de título en esta recta final del campeonato.

“Hemos cambiado algunas cuantas cosas en el coche, pero no han servido de nada. Debemos analizarlo para mejorar. No será nada divertido este esprint; será un ejercicio de supervivencia y a ver qué puede pasar”, comentó.