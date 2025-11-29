Alonso: “Creo que el séptimo puesto es un regalo divino”

Pese a la salida en la penúltima curva del trazado de Lusail en las últimas vueltas, que benefició a Kimi Antonelli para que lo adelantara en la recta final, el español subrayó: “no afectó al coche, pero no teníamos ritmo”.

“No nos merecemos más, creo que el séptimo puesto es un regalo divino, algo que se ha logrado por una buena crono. Esperamos tener otra buena calificación para estar ahí el domingo”, explicó.

En su opinión, “cada punto es oro. Ser séptimos no es nuestra posición real, a pesar de que la simulación nos daba una situación un poquito mejor que Las Vegas, pero estamos diez puestos mejor de lo esperado”, concluyó.