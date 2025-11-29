Alonso: “La F1 tiene exceso de todo menos de cosas que den espectáculo”

“Desde julio no salimos en el lado limpio, aspectos de suerte en los que ya he perdido la esperanza, pero ahora la prioridad es estar delante de los Haas y Sauber al final de la carrera”, dijo el bicampeón.

“Salimos octavos. A partir de ahí tenemos que elaborar una estrategia para lograr algún punto y ganar margen de cara a Abu Dabi”, afirmó el ovetense.

“Creo que tenemos un punto sobre Haas y alguna más con Sauber, puede que no sea suficiente aún de cara a la siguiente carrera”, incidió Alonso.

En su opinión, están “muy limitados en la estrategia por lo que dicta la FIA, en cuanto a neumáticos, gasolina... "Teníamos cuatro juegos máximo para la calificación, por lo que usamos dos para la Q1 y dos en la Q2, así que no teníamos compuestos nuevos para la Q3, porque en principio pensamos que no íbamos a llegar”.

A su juicio, “esto es lo que tiene la Fórmula 1, que tenemos exceso de todo menos de cosas que sirvan para el espectáculo. En la calificación he disfrutado, pero en carrera nos toca sufrir”.