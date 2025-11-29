Norris: “Es frustrante porque estábamos en tiempos para lograr la pole”

“He sufrido un poco con el subviraje en las curvas. Pero no hay excusas, no nos ha salido bien y Oscar ha estado excelente”, recalcó el británico.

“Mañana vamos a intentarlo, pero frustrante, porque creo que podíamos lograrlo hoy. En la carrera, las primeras vueltas siempre presentan oportunidades. Esta noche revisaremos qué cosas mejorar. Al fin y al cabo estoy más contento hoy con el coche con respecto a ayer”, concluyó.