29 de noviembre de 2025 - 17:20
Norris: “Es frustrante porque estábamos en tiempos para lograr la pole”
Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El piloto británico Lando Norris (McLaren), líder del Mundial, reconoció su frustración tras no lograr superar a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Catar, y aseguró que estaba "en tiempos para lograr la pole", pero no sabe qué les "ha pasado al final”.
“He sufrido un poco con el subviraje en las curvas. Pero no hay excusas, no nos ha salido bien y Oscar ha estado excelente”, recalcó el británico.
“Mañana vamos a intentarlo, pero frustrante, porque creo que podíamos lograrlo hoy. En la carrera, las primeras vueltas siempre presentan oportunidades. Esta noche revisaremos qué cosas mejorar. Al fin y al cabo estoy más contento hoy con el coche con respecto a ayer”, concluyó.