Piastri: “No hemos cambiado casi nada; mejor no tocar lo que funciona”

Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El piloto australiano de McLaren Oscar Piastri mostró su felicidad por la 'pole' conquistada en Lusail para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Catar, lo que le permite albergar esperanzas de cara al título mundial, y aseguró que no han cambiado "casi nada en el monoplaza, salvo pequeños ajustes", porque es "mejor no tocar lo que funciona”.