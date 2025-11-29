29 de noviembre de 2025 - 17:20
Piastri: “No hemos cambiado casi nada; mejor no tocar lo que funciona”
Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El piloto australiano de McLaren Oscar Piastri mostró su felicidad por la 'pole' conquistada en Lusail para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Catar, lo que le permite albergar esperanzas de cara al título mundial, y aseguró que no han cambiado "casi nada en el monoplaza, salvo pequeños ajustes", porque es "mejor no tocar lo que funciona”.
“Lo hemos dejado casi igual. Si todo ha salido bien hasta el momento, mejor seguir así”, recalcó.
“Va a ser una carrera dura, con las dos paradas al límite de vueltas. Vamos a intentar ir a tope en una pista en la que se experimentan muchos ‘Gs’ de fuerza. Intentaré repetir lo de la esprint, a ver si tenemos suerte”, destacó.