29 de noviembre de 2025 - 12:20
Russell: “Hemos sufrido muchísimo pero ha sido una buena carrera para nosotros”
Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El piloto británico de la escudería Mercedes, George Russell, reconoció tras concluir segundo en la carrera sprint de Lusail, que “a pesar de que las últimas dos vueltas hemos sufrido muchísimo, al final ha sido una buena carrera".
“Ha sido una buena carrera y es importante acabar segundo. Este es un circuito rápido, difícil y en el que sufren mucho los neumáticos”, explicó.
Russell analizó la dureza del trazado catarí y se preguntó si en la triple curva de derechas antes de meta “supone unos 5G de fuerza. Este es un circuito que se disfruta pero que también te exige mucho”, concluyó.