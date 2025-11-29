Russell: “Hemos sufrido muchísimo pero ha sido una buena carrera para nosotros”

“Ha sido una buena carrera y es importante acabar segundo. Este es un circuito rápido, difícil y en el que sufren mucho los neumáticos”, explicó.

Russell analizó la dureza del trazado catarí y se preguntó si en la triple curva de derechas antes de meta “supone unos 5G de fuerza. Este es un circuito que se disfruta pero que también te exige mucho”, concluyó.