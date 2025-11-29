Verstappen: “En esta calificación hemos estado algo mejor, pero seguimos lejos de McLaren”

“Se ha terminado el rebote ese que teníamos en el coche que no nos dejaba coger ritmo y en la Q3 hemos ido algo mejor, pero estamos alejados aún. Me he sentido mejor, pero no es suficiente”, agregó.

Aun así, el neerlandés señaló: “Empezar en segunda línea nos da oportunidades. Vamos a ver qué hacemos mañana, porque será duro. Este fin de semana no está siendo lo que esperábamos”.