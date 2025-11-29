29 de noviembre de 2025 - 17:25
Verstappen: “En esta calificación hemos estado algo mejor, pero seguimos lejos de McLaren”
Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen reconoció tras concluir tercero en la sesión de clasificación del Gran Premio de Catar que, aunque han "mejorado algo" con respecto al viernes, aún están "muy lejos de los McLaren".
“Se ha terminado el rebote ese que teníamos en el coche que no nos dejaba coger ritmo y en la Q3 hemos ido algo mejor, pero estamos alejados aún. Me he sentido mejor, pero no es suficiente”, agregó.
Aun así, el neerlandés señaló: “Empezar en segunda línea nos da oportunidades. Vamos a ver qué hacemos mañana, porque será duro. Este fin de semana no está siendo lo que esperábamos”.