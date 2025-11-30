Alonso: “Ha sido el mejor fin de semana del año”

“No esperaba acabar séptimo hoy, es un botín que tomamos con los brazos abiertos. La verdad es que la salida del 'safety car' varió la estrategia de carrera. Ha variado el desarrollo que esperábamos de carrera, aunque no mucho en cuanto a nosotros, porque menos los McLaren, todos hemos calcado la estrategia”, aseguró.

“No teníamos ritmo. Al menos podíamos mantenerlos detrás al ser un circuito difícil de adelantar. Mejor imposible porque logramos aguantar ahí, a pesar del ‘360’ -trompo- que sufrí”, destacó.

“El coche por momentos es imposible de conducir. Catar tiene, por suerte, asfalto suficiente para recuperarse sin problemas. Acabamos sin neumáticos delante. Este coche es mucho más difícil de conducir de lo que se ve en la tele”, concluyó.