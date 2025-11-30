Sainz: “Ha sido una de mis mejores y más inesperadas carreras”

“Estoy muy feliz, contento y orgulloso de todo el equipo, porque pensábamos que iba a ser el fin de semana más complicado de la temporada. He ido más rápido de lo que esperaba y lo hemos clavado tanto en las paradas como en los ajustes”, explicó.

“Lo hemos hecho todo perfecto. En la primera mitad de temporada no estábamos consiguiendo dar con la tecla y con el paso de la temporada hemos ido mejorando. Estoy en una nube con este podio porque no lo esperaba”, añadió.

“Saliendo séptimos no te esperas un podio. Nos hemos puesto al final a pelear por un tercer puesto ante los McLaren, algo increíble. los cambios en la configuración del monoplaza nos han dado un ritmo de carrera buenísimo”, aseguró

No obstante, reconoció que en las últimas vueltas “se rompió una pieza y menos mal que fue en la recta final", porque perdieron "agarre delantero". "Creo que si la carrera se hubiera alargado una o dos giros más, Norris nos podía haber adelantado”, admitió.

