Verstappen: “Todo es posible ahora”

“Ha sido una carrera increíble para nosotros. Tomamos la decisión correcta de parar cuando salió el coche de seguridad -vuelta 7 tras el accidente de Nico Hulkenberg y Pierre Gasly-; todo ha salido bien”, agregó el de Países Bajos, quien en fechas precedentes no hablaba de posibles opciones de cara al título.

"Hoy hemos compensado los problemas de los días anteriores. Hemos hecho una buena carrera en un fin de semana que parecía que iba a ser muy duro para nosotros”, agregó.

Con el triunfo y el segundo puesto de Piastri, combinado con el cuarto de Norris, ‘Mad Max’ (396) se coloca a solo 12 puntos del británico (408) en la clasificación de cara a la última cita, el próximo 7 de diciembre, en Abu Dabi. Por ello, Verstappen insistió en que “ha sido una decisión interesante en el que teníamos que generar un hueco importante y mantener los neumáticos, y lo conseguimos”.