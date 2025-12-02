Álvaro Bautista dice que la ley de peso mínimo de Superbike es "injusta e injustificable"

La norma hace que un piloto que pesa menos de 80 kilos debe añadir lastre a su moto: 0,5 kilo por cada 1 kilo que le falte para alcanzar ese peso, con un máximo de 10 kilos de lastre y en el caso del piloto español, se ha visto obligado a añadir alrededor de 7 kilos.

En declaraciones a los medios en una visita al ayuntamiento de su ciudad natal, Talavera de la Reina (Toledo), Bautista ha explicado que está luchando contra esta norma, “para que el deporte sea más justo” y que todos los pilotos “puedan competir con las mismas armas e en igualdad de condiciones”.

El talaverano también ha contestado a las voces críticas que sugieren que se retire y abandone la competición, a lo que ha respondido que no ve justo retirarse por una media “injusta”, y ha subrayado que todavía se siente “competitivo y con posibilidades de ganar”.

Bautista ha recordado que él mismo realizó una recogida de firmas para eliminar esta regla, a la que se sumaron todos los pilotos que competirán en el mundial el año que viene.

Sin embargo, ha detallado que “no es una decisión fácil” porque se toma a través de las fábricas y la asociación de constructores.

El motorista ha recalcado que además de la “injusticia de la norma” que perjudica a los pilotos más pequeños físicamente, hace que la moto sea menos segura, porque “una moto más pesada tiene más riesgo de caídas y necesita más espacio para frenar”.

Bautista ha señalado que si todos los pilotos están de acuerdo, deberían ser escuchados, ya que son los que pilotan, "los que se juegan la vida y los que saben lo que pasa dentro de la pista".

En el mundial Superbike 2026 Alvaro Bautista competirá vistiendo los colores de otro equipo, ya que el talaverano ha pasado de pertenecer a Aruba.i Racing -con quien obtuvo dos mundiales- a Barni Spark Racing Team.

El español ha detallado que este cambio de equipo supone un cambio de aires, pero que sigue en la familia Ducati, con los que tendrá apoyo oficial de la fábrica y con moto, material e ingenieros oficiales, según le ha confirmado el director general del equipo oficial Ducati, Luigi Dall'Igna.

En esta nueva etapa en Barni Spark Racing Team, el piloto talaverano ha afirmado que cree que tiene posibilidades de ganar el campeonato mundial.