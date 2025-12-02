Isack Hadjar será el compañero de Max Verstappen en el equipo Red Bullk de F1 en 2026

Hadjar, de 21 años, "ha causado una gran impresión en su temporada de debut en la Fórmula Uno con Visa Cash App Racing Bulls, y lo más destacado de su año ha sido su podio en el Gran Premio de Países Bajos", recuerda el equipo.
Junto a Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, Hadjar formará "una pareja lista para afrontar una nueva era en la Fórmula Uno".
El francés sustituye al japonés Yuki Tsunoda, que a su vez reemplazó en el segundo Red Bull al neozelandés Liam Lawson después de las dos primeras carreras de 2025 para pasar éste a Visa Cash App Racing Bulls. El nipón seguirá en Red Bull como de piloto de pruebas y reserva en 2026.