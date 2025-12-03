Carmen Jorda: "Estoy muy feliz de volver a la Fórmula Uno con Alpine"

"Estoy muy feliz de volver a la Fórmula 1 con Alpine, que fue mi equipo y donde todo empezó para mí. Regreso a una etapa muy diferente, liderando el proyecto femenino dentro del equipo, un reto precioso que afronto con ilusión y gratitud por todo el apoyo que he recibido", apuntó en un comunicado.

Jorda, que fue piloto de desarrollo de Lotus y Renault en Fórmula 1, se convirtió en la undécima mujer de la historia en formar parte de un equipo de Fórmula Uno. Compitió durante tres temporadas en la GP3, actual F3, siendo una de las pocas mujeres en lograrlo. A lo largo de su carrera ha competido en diferentes campeonatos como Indy Lights y Le Mans Series.

"Creo firmemente que nos espera una gran temporada el próximo año. Este regreso a Enstone es un momento muy especial en mi vida y refleja el enorme compromiso que el equipo y Qatar Airways están demostrando con el talento, la igualdad y el futuro de las mujeres en el automovilismo", agregó la valenciana.

Liberty Media impulsó la creación de un campeonato exclusivamente femenino, gracias al gran trabajo de Susie Wolff, una reivindicación que venía defendiendo Jorda desde hace años para ver a las mujeres competir contra mujeres en un campeonato propio, con igualdad de condiciones y visibilidad real dentro de la Fórmula Uno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy