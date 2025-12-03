Sainz: Después de la alegría de Qatar, queremos más puntos en Abu Dabi para acabar fuertes

"Menudo fin de semana, en Qatar", indicó Sainz, de 31 años, que en el circuito de Lusail sumó su vigésimo noveno podio en la Fórmula Uno, en la que cuenta cuatro victorias. "Estoy muy contento y orgulloso del equipo, por lo que hemos conseguido este año; haber acabado quintos el Mundial de constructores es un logro increíble y tenemos una base muy sólida para seguir progresando el año que viene", añadió el talentoso piloto madrileño.

"Disfrutaremos del momento, pero también seguiremos hambrientos para lograr más", apuntó Sainz, que es noveno en el Mundial, con 64 puntos, 344 menos que el líder, el inglés Lando Norris (McLaren), que se jugará el título en la última carrera del año con su compañero, el australiano Oscar Piastri, y con el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

"Con miras a Abu Dabi y a la última prueba de la temporada, saldremos a dar el último disparo con la intención de traer a casa algunos puntos más y acabar la campaña fuertes", afirmó el piloto español, en referencia al Gran Premio de este fin de semana, en el circuito de Yas Marina.

"Quiero felicitar a todo el mundo y agradecerles a los aficionados por todo el apoyo que nos dieron en cada paso del camino. ¡Vamos!", indicó Sainz, en declaraciones difundidas por su propia escudería este martes.

